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Черноморский газ с "Сакарья" придет в Турцию в апреле

Черноморский газ с &quot;Сакарья&quot; придет в Турцию в апреле
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Минэнерго Турции определилось с началом поставок газа с нового месторождения "Сакарья" в турецком секторе Черного моря.

Начало поставок газа с месторождения "Сакарья" в турецком секторе Чёрного моря запланировано на конец апреля, сообщил сегодня министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

Министр посетил завод по переработке природного газ в порту Фильос, где ознакомился с ходом работ по разработке черноморского месторождения, а также провел встречу с председателем совета директоров и гендиректором компании TPAO Мелихом Ханом Бильгином, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

Также глава турецкого Минэнерго напомнил, что сейчас в морской части проекта задействовано 51 судно, сухопутной его частью занимаются 8 тысяч специалистов.

Минэнерго Турции уточнило резервы месторождения &quot;Сакарья&quot;

Минэнерго Турции уточнило резервы месторождения "Сакарья"

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