Черноморский газ с "Сакарья" придет в Турцию в апреле

Опубликовано: 14:58, 8 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минэнерго Турции определилось с началом поставок газа с нового месторождения "Сакарья" в турецком секторе Черного моря.

Начало поставок газа с месторождения "Сакарья" в турецком секторе Чёрного моря запланировано на конец апреля, сообщил сегодня министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

Министр посетил завод по переработке природного газ в порту Фильос, где ознакомился с ходом работ по разработке черноморского месторождения, а также провел встречу с председателем совета директоров и гендиректором компании TPAO Мелихом Ханом Бильгином, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

Также глава турецкого Минэнерго напомнил, что сейчас в морской части проекта задействовано 51 судно, сухопутной его частью занимаются 8 тысяч специалистов.