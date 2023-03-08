Власти России поддержали грузинский закон об иноагентах

Опубликовано: 14:34, 8 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Главе евродипломатии Жозепу Боррелю следовало бы хорошо подумать, прежде чем заниматься нравоучениями грузинского народа и говорить о ценностях ЕС, не приемлющих закон об иноагентах, считают в российских властных структурах.

В России выступили с резкой критикой последнего заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который дал свою оценку закону об иноагентах в Грузии, принятому накануне в первом чтении грузинскими парламентариями, и поставил под сомнение членство страны в Евросоюзе.

Зачем Борель учит граждан Грузии

Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин заявил, что глава евродипломатии переходит все грани приличия, пытаясь "лезть со своими нравоучениями" к гражданам Грузии, передает РИА Новости.

"Уймите Борреля, пожалуйста! Опять лезет со своими нравоучениями, на сей раз прессингует граждан Грузии. Это уже переходит границы приличий!", - написал Карасин в своем телеграм-канале.

Грузия не приемлет ценности ЕС?

Слова Борреля о законе об иноагентах в Грузии прокомментировала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, написав в своем аккаунте в Telegram следующее: глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что вызвавший протесты в Тбилиси законопроект об иноагентах несовместим с ценностями ЕС и противоречит цели Грузии по вступлению в союз.

"Теперь понятно, почему США еще не в Европейском союзе, - там этот закон действует с 1938 года", - написала Захарова.

Кому выгодны акции протеста?

Накануне в Тбилиси перед зданием парламента проходила акция протеста, митингующие выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, который в первом чтении все же был одобрен законодателями. За закон отдали голоса 76 парламентариев. Не поддержали инициативу лишь 13 народных избранников.

Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает создание в Грузии реестра неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Представители правящей партии "Грузинская мечта", составляющие парламентское большинство, ранее сообщали, что намерены поддержать новый законопроект, хотя оппозиционеры считают, что законопроект является "русской версией" и отдаляет страну от Евросоюза.

Закон суров, но это закон

Сегодня Грузия направила принятый накануне в первом чтении законопроект об агентах иностранного влияния в Венецианскую комиссию, сообщил председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

"Связь этого законопроекта с получением статуса кандидата в члены ЕС является спекуляцией по одной простой причине. Мы выразили максимальное уважение европейским институтам тем, что направили этот законопроект в Венецианскую комиссию, что и обещали изначально", сообщил Кобахидзе.

Отметим, что пока парламент Грузии принял первый, более мягкий вариант закона. Более жесткая его версия, скопированная с американской, также будет принята в ближайшее время.

Напомним, накануне во время заседания у парламента собрались тысячи протестующих против законопроекта. Ситуация на акции протеста обострилась после поддержки депутатами парламента этого документа. Спецназ применил в отношении протестующих слезоточивый газ и водометы, сотрудники МВД Грузии задержали у парламента в Тбилиси во время митинга противников законопроекта об иноагентах 66 человек.