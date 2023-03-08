Казахстан намерен нарастить прокачку нефти по КТК

Опубликовано: 13:31, 8 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Казахстан намерен довести прокачку нефти по КТК в текущем 2023 году до 60 миллионов тонн, что на 10 миллионов тонн больше нынешних возможностей страны. Существенный рост поставок возможен после выхода на полную мощность месторождения Тенгиз.

Казахстан планирует нарастить прокачку нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) с более чем 50 миллионов тонн до 60 миллионов тонн в 2023 году, заявил министр энергетики страны Булат Акчулаков.

Сейчас по КТК перекачивается более 50 миллионов тонн сырой нефти, и это не предел - цель казахстанских энергетиков - поставить по трубопроводу до 60 миллионов тонн сырой нефти, сообщил он на международной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне, передает РИА Новости.

Также Казахстан планирует увеличить нефтедобычу до 2 млн баррелей в сутки, заявил глава Минэнерго Казахстана.

До конца 2024 года только казахстанское месторождение Тенгиз, на котором завершается расширение, будет давать 40 миллионов тонн нефти, что позволит существенно увеличить нефтедобычу, отметил Акчулаков.

Напомним, КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки, который соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал.