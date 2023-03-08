Госдеп США недоволен визитом кораблей ВМС Ирана в Рио-де-Жанейро

Опубликовано: 12:56, 8 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Госдеп США выразил недовольство тем, что в рамках кругосветного похода иранские военные суда зашли в бразильский порт Рио-де-Жанейро в Западном полушарии.

США мгновенно отреагировали на то, что военные корабли ВМС Ирана появились в Западном полушарии и сделали остановку в порту Рио-де-Жанейро в рамках своего кругосветного похода.

Пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс на брифинге заявил, что военным кораблям ИРИ не место в Западном полушарии, но тут же оговорился, что США признают за зарубежными странами право на собственные решения, передает РИА Новости.

Тут же Прайс разразился дифирамбами в адрес руководства Бразилии, подчеркнув, что американские власти ценят страну как "близкого партнера" и намерены продолжать с нею работу, чтобы послать Ирану "правильный сигнал".

Странно и то, что Госдеп США принял эту новость так близко к сердцу, ведь иранские СМИ ранее сообщали о том, что вертолетоносец "Макран" и эсминец "Дана" из состава 86-й флотилии ВМС Ирана в ходе своего первого кругосветного вояжа зайдут в Рио-де-Жанейро.