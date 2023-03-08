Госдеп США недоволен визитом кораблей ВМС Ирана в Рио-де-Жанейро

США мгновенно отреагировали на то, что военные корабли ВМС Ирана появились в Западном полушарии и сделали остановку в порту Рио-де-Жанейро в рамках своего кругосветного похода.
Пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс на брифинге заявил, что военным кораблям ИРИ не место в Западном полушарии, но тут же оговорился, что США признают за зарубежными странами право на собственные решения, передает РИА Новости.
Тут же Прайс разразился дифирамбами в адрес руководства Бразилии, подчеркнув, что американские власти ценят страну как "близкого партнера" и намерены продолжать с нею работу, чтобы послать Ирану "правильный сигнал".
Странно и то, что Госдеп США принял эту новость так близко к сердцу, ведь иранские СМИ ранее сообщали о том, что вертолетоносец "Макран" и эсминец "Дана" из состава 86-й флотилии ВМС Ирана в ходе своего первого кругосветного вояжа зайдут в Рио-де-Жанейро.