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За сутки в России произошел небольшой рост числа новых заболевших ковидом

За сутки в России произошел небольшой рост числа новых заболевших ковидом
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
За минувшие сутки число новых заболевших коронавирусом в России выросло почти на две тысячи, но это нельзя назвать всплеском заболевания – скорее, уже привычные весенние "коронавирусные качели".

За минувшие сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло до 12 320, что на 1871 больше, чем днем ранее. Впрочем, говорить об очередном всплеске пока рано – скорее, это уже ставшие обыденными скачки заболевания.

В лидеры по числу новых заболевших снова вырвалась Москва – здесь 2 368 новых пациентов, хотя накануне таковых впервые было меньше, чем в Петербурге – всего 1448 человек. А вот в Северной столице всего 1241 новый заболевший, и это заметный прогресс.

А вот на Кубани снова рост – 262 новых инфицированных, накануне их было 206. Четырехкратный рост и на Ставрополье – 300 против 72 накануне. Небольшое снижение в Крыму 59 человек с положительным тестом, днем ранее таковых было 65. В Дагестане всего 8 новых инфицированных, в Кабардино-Балкарии 14 заболевших, в Адыгее 12 новых больных, в Карачаево-Черкесии коронавирус подхватили 20 жителей, в Северной Осетии заболели восемь жителей, в Ингушетии – двое, как и в Чечне.

В целом регионы СКФО и Юга России показывают положительную динамику.

Всего с начала пандемии ковид был диагностирован в России 22 376 060 раз. За сутки выздоровели 16 437 пациентов, общее число справившихся с болезнью по стране составило 21 717 232 человека.  против 9 166 днем ранее. В больницы были доставлены 1 636 новых пациентов.

Умерли за 24 часа еще 45 больных коронавирусом, за все время пандемии от болезни скончались 396 423 пациента.

Число новых заболевших ковидом за сутки снизилось до 10 449 человек

Число новых заболевших ковидом за сутки снизилось до 10 449 человек

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