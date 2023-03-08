За сутки в России произошел небольшой рост числа новых заболевших ковидом

Опубликовано: 12:03, 8 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

За минувшие сутки число новых заболевших коронавирусом в России выросло почти на две тысячи, но это нельзя назвать всплеском заболевания – скорее, уже привычные весенние "коронавирусные качели".

За минувшие сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло до 12 320, что на 1871 больше, чем днем ранее. Впрочем, говорить об очередном всплеске пока рано – скорее, это уже ставшие обыденными скачки заболевания.

В лидеры по числу новых заболевших снова вырвалась Москва – здесь 2 368 новых пациентов, хотя накануне таковых впервые было меньше, чем в Петербурге – всего 1448 человек. А вот в Северной столице всего 1241 новый заболевший, и это заметный прогресс.

А вот на Кубани снова рост – 262 новых инфицированных, накануне их было 206. Четырехкратный рост и на Ставрополье – 300 против 72 накануне. Небольшое снижение в Крыму 59 человек с положительным тестом, днем ранее таковых было 65. В Дагестане всего 8 новых инфицированных, в Кабардино-Балкарии 14 заболевших, в Адыгее 12 новых больных, в Карачаево-Черкесии коронавирус подхватили 20 жителей, в Северной Осетии заболели восемь жителей, в Ингушетии – двое, как и в Чечне.

В целом регионы СКФО и Юга России показывают положительную динамику.

Всего с начала пандемии ковид был диагностирован в России 22 376 060 раз. За сутки выздоровели 16 437 пациентов, общее число справившихся с болезнью по стране составило 21 717 232 человека. против 9 166 днем ранее. В больницы были доставлены 1 636 новых пациентов.

Умерли за 24 часа еще 45 больных коронавирусом, за все время пандемии от болезни скончались 396 423 пациента.