Президент Латвии прибыл в Баку с официальным визитом

Сегодня в столицу Азербайджана прибыл с официальным визитом президент Латвии Эгилс Левитс, он примет участие примет участие в X Глобальном Бакинском форуме.
Сегодня утром в Баку встречали президента Латвии Эгилса Левитса, прибывшего в Азербайджан с двухдневным официальным визитом.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев высокого гостя встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица, в честь его прибытия был построен почетный караул, передает АЗЕРТАДЖ.
Ожидается, что в рамках визита, который продлится 8-9 марта, Левитс примет участие в X Глобальном Бакинском форуме.