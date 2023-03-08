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Президент Латвии прибыл в Баку с официальным визитом

Эгилс Левитс (справа) и Эйюб Ягубов
© Фото: AZƏRTAC
Сегодня в столицу Азербайджана прибыл с официальным визитом президент Латвии Эгилс Левитс, он примет участие примет участие в X Глобальном Бакинском форуме.

Сегодня утром в Баку встречали президента Латвии Эгилса Левитса, прибывшего в Азербайджан с двухдневным официальным визитом.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев высокого гостя встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица, в честь его прибытия был построен почетный караул, передает АЗЕРТАДЖ.

Ожидается, что в рамках визита, который продлится 8-9 марта, Левитс примет участие в X Глобальном Бакинском форуме.

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