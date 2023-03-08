Мир празднует Международный женский день 8 марта

Опубликовано: 10:10, 8 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Весь мир сегодня празднует Международный женский день 8 Марта, отмечая достижения женщин вне зависимости от национальных границ или этнических, языковых, культурных, экономических и политических различий.

В августе 1910 года известная деятельница германской социал-демократии Клара Цеткин на конференции в Копенгагене предложила учредить Международный день борьбы за женское равноправие и эмансипацию, и уже через год праздник впервые отметили в Германии, Австро-Венгрии, Дании и Швейцарии. 8 Марта - это праздник женщин, ставших творцами истории; своими корнями он уходит в их многовековую борьбу за участие в жизни общества наравне с мужчинами.

Поздравления президента России

Россиянок с праздником поздравил президент России Владимир Путин. Отдельно глава государства отметил женщин-военнослужащих, смелости, решительности и отваге которых поражаются самые закаленные бойцы, сообщила пресс-служба Кремля.

Восьмое марта празднуется во многих странах, однако в России его отмечают с "особой теплотой и смыслом", самыми добрыми и искренними эмоциями, поскольку возвышенное чувство к женщине, к материнству, передается россиянами из поколения в поколения, отметил российский лидер.

Сегодня все россияне выражают любовь и восхищение своим матерям, бабушкам, сестрам, женам, дочерям, подругам, "стремятся порадовать своих самых дорогих и близких, обнять, сказать о том, на что иногда не хватает времени в каждодневной круговерти дел, передать привет и добрые, искренние слова тем, кто верит и ждет дома в пору испытаний и разлуки", передает РИА Новости.

Огромное уважение вызывает неизменная ответственность женщин, умение учитывать все детали, все аспекты дела, которым они занимаются. Отдельные поздравления прозвучали в адрес женщин-военнослужащих, вставших на защиту Родины, врачей, фельдшеров и медсестер, спасающих раненых.

"В сложные моменты, во времена испытаний, неравнодушие, отзывчивость женского сердца всегда превращается в мощную силу, которая указывает самый правильный, справедливый, нужный образ действий. Так происходит и сейчас", - подчеркнул Путин.

Президент также отметил поддержку, которую женщины оказывают солдатам и офицерам, отправляя на передовую письма и посылки, работая в тылу и становясь волонтерами в госпиталях.

"Вы вдохновляете, вселяете веру, помогаете нашим героям, невзирая на расстояния, почувствовать частичку дома. А ваше сострадание, милосердие способны творить, и творят настоящие чудеса", — добавил Путин, пожелав всем любви, взаимопонимания и душевного тепла.

Сегодня Владимир Путин вручит в Кремле государственные награды выдающимся женщинам России – представительницам различных профессий. Глава государства вручит ордена, медали и знаки о присвоении почетных званий за большой вклад в развитие здравоохранения, культуры, образования, промышленного производства и сельского хозяйства, за заслуги в укреплении института семьи и воспитание детей, за мужество и отвагу при исполнении профессионального долга.

Поздравления премьер-министра

Российских женщин поздравил и премьер-министр России Михаил Мишустин – в своем поздравлении он подчеркнул, что женщины восхищают своим очарованием, нежностью и невероятной энергией, говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.

"Мы восхищаемся женским очарованием, нежностью, невероятной энергией, уникальной способностью создавать особую атмосферу дома и на работе, добиваться впечатляющих успехов в самых разных сферах. А также умением, несмотря на колоссальную нагрузку, оставаться добрыми, отзывчивыми, обаятельными. Ваши поддержка, внимание и забота вдохновляют нас", - говорится в сообщении.

Этот праздник - еще одна возможность сказать женщинам теплые слова. Они привносят в жизнь краски, делают ее яркой и гармоничной, отметил премьер, пожелав россиянкам успехов во всех их начинаниях, а также пожелав им быть любимыми и счастливыми.

Поздравления из космоса

Поздравили россиянок и из космоса - российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, находящиеся на Международной космической станции, поблагодарили их за любовь и поддержку, а также пожелали внимания и душевного тепла.

"Дорогие женщины! Мамы, бабушки, жены, сестры и дочери! Сегодня мы отмечаем один из самых любимых в нашей стране праздников – 8 марта. И хотя с этим праздником мы поздравляем вас раз в году весной, мы счастливы и благодарны вам за то, что вы окружаете нас своей заботой и любовью вне зависимости от времени года", - сказал Петелин.

Командир станции Прокопьев поблагодарил женщин за "безграничную любовь и поддержку в любых ситуациях", призвав всех представительниц противоположного пола помнить, что они прекрасны, и в этом их сила.

Поздравления президента Азербайджана

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев также поделился в своем аккаунте в социальных сетях публикацией в связи с Международным женским днем – 8 Марта.

Поздравления президента Казахстана

Поздравил казахстанок с Международным женским днем и президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"Вы наполняете мир добротой и гармонией, дарите любовь и заботу близким, прививаете подрастающему поколению высокие гуманистические идеалы, трудолюбие, стремление к знаниям", - написал он в своем поздравлении, отметив: роль прекрасной половины человечества в семье, жизни общества, всестороннем развитии государства сегодня поистине огромна. Они добиваются больших результатов в производстве, творчестве, политике, бизнесе и многих других сферах.

Президент Казахстана подчеркнул, что благополучие женщин является залогом успешного будущего нации, и пожелал жительницам страны крепкого здоровья, счастья и весеннего настроения.