РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Азербайджан и Россию свяжет новый прямой рейс

Аэропорт Гейдар Алиев
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В апреле самолеты полетят между Красноярском и Баку. Рейс запускает авиакомпания "ИрАэро". Выполняться полеты будут раз в неделю.

Российский перевозчик "ИрАэро" в апреле приступит к выполнению нового авиарейса Красноярск-Баку.

Первый прямой рейс в азербайджанскую столицу назначен на 2 апреля, уточнили в международном аэропорту Красноярска. Лайнер отправится из Сибири в 18.00 в воскресенье и приземлится в Баку в 09.10 в понедельник. Регулярные рейсы будут выполняться один раз в неделю.

Стоимость авиабилета из Красноярска в Баку стартует от 22 тыс рублей.

Ранее стало известно, что авиаперевозчик Buta Airways в середине марта начнет летать между Баку и Махачкалой трижды в неделю.

Где отдохнуть в Азербайджане на море

Где отдохнуть в Азербайджане на море

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
715 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version