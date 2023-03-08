Азербайджан и Россию свяжет новый прямой рейс

В апреле самолеты полетят между Красноярском и Баку. Рейс запускает авиакомпания "ИрАэро". Выполняться полеты будут раз в неделю.
Российский перевозчик "ИрАэро" в апреле приступит к выполнению нового авиарейса Красноярск-Баку.
Первый прямой рейс в азербайджанскую столицу назначен на 2 апреля, уточнили в международном аэропорту Красноярска. Лайнер отправится из Сибири в 18.00 в воскресенье и приземлится в Баку в 09.10 в понедельник. Регулярные рейсы будут выполняться один раз в неделю.
Стоимость авиабилета из Красноярска в Баку стартует от 22 тыс рублей.
Ранее стало известно, что авиаперевозчик Buta Airways в середине марта начнет летать между Баку и Махачкалой трижды в неделю.