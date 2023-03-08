Азербайджан и Россию свяжет новый прямой рейс

Опубликовано: 2:04, 8 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В апреле самолеты полетят между Красноярском и Баку. Рейс запускает авиакомпания "ИрАэро". Выполняться полеты будут раз в неделю.

Российский перевозчик "ИрАэро" в апреле приступит к выполнению нового авиарейса Красноярск-Баку.

Первый прямой рейс в азербайджанскую столицу назначен на 2 апреля, уточнили в международном аэропорту Красноярска. Лайнер отправится из Сибири в 18.00 в воскресенье и приземлится в Баку в 09.10 в понедельник. Регулярные рейсы будут выполняться один раз в неделю.

Стоимость авиабилета из Красноярска в Баку стартует от 22 тыс рублей.

Ранее стало известно, что авиаперевозчик Buta Airways в середине марта начнет летать между Баку и Махачкалой трижды в неделю.