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Лавина сошла на дорогу под Алматы

Сход лавины
© Фото: ДЧС Алматинской области
Снежная лавина сошла на дорогу в Алматинской области, заблокировав ее. Трасса уже расчищена, но от походов в горы пока лучше воздержаться.

Сход лавины произошел сегодня в Алматинской области, сообщает ДЧС региона.

Снежная масса оказалась на автомобильной дороге, которая ведет от города Есик до одноименного озера. Ее объем составил 175 кубометров.

По данным "Казселезащиты", в результате проезд оказался заблокирован. Специалисты оперативно расчистили дорогу.

Никто не пострадал.

Причина лавины

Сход лавины, указали в ведомстве, был самопроизвольным. Его спровоцировали ночные осадки и оттепель.

В "Казселезащите" настоятельно советуют местным жителям и туристам избегать заснеженных склонов и не ходить в горы в ближайшее время, пока лавинная опасность не пройдет.

Что такое лавина и чем она опасна

Что такое лавина и чем она опасна

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