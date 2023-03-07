Лавина сошла на дорогу под Алматы

Опубликовано: 23:47, 7 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: ДЧС Алматинской области

Снежная лавина сошла на дорогу в Алматинской области, заблокировав ее. Трасса уже расчищена, но от походов в горы пока лучше воздержаться.

Сход лавины произошел сегодня в Алматинской области, сообщает ДЧС региона.

Снежная масса оказалась на автомобильной дороге, которая ведет от города Есик до одноименного озера. Ее объем составил 175 кубометров.

По данным "Казселезащиты", в результате проезд оказался заблокирован. Специалисты оперативно расчистили дорогу.

Никто не пострадал.

Причина лавины

Сход лавины, указали в ведомстве, был самопроизвольным. Его спровоцировали ночные осадки и оттепель.

В "Казселезащите" настоятельно советуют местным жителям и туристам избегать заснеженных склонов и не ходить в горы в ближайшее время, пока лавинная опасность не пройдет.