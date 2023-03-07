Глава МИД Азербайджана и спецпредставитель президента России по культурному сотрудничеству встретились в Баку.
Джейхун Байрамов и Михаил Швыдкой поговорили о сотрудничестве в гуманитарной и культурной областях, они также обсудили гуманитарные проекты в рамках всего региона.
О чем сказал Байрамов
Азербайджанский министр подробно рассказал о миротворческих усилиях, которые Баку предпринимает в послевоенный период. Он также поведал о работах по восстановлению освобожденных территорий.
Дипломат также указал, что Ереван не стремится к установлению мира, все чаще устраивая провокации, ставя препоны на переговорах по мирному договору, делая шаги для обострения ситуации.
О чем говорил Швыдкой
Спецпредставитель президента РФ отметил, что Азербайджан представляет собой пространство мультикультурализма.
Михаил Швыдкой обратил внимание на большое значение международных форумов, которые принимает Азербайджан, и заявил о готовности к реализации совместных культурных и гуманитарных программ.