Нетаньяху: Израиль стоит на пороге анархии

Опубликовано: 21:37, 7 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Премьер-министр Израиля завил, что оппозиция не может смириться с потерей власти, и путем организации митингов пытается «поджечь» страну. Он подчеркнул, что большинство граждан Израиля поддерживает политику правительства

Глава правительства Израиля Биняьмин Нетаньяху заявил о том, что оппозиционные силы, стоящие за организацией митингов против правовой революции в Израиле, стремятся к скатыванию страны в пучину анархии.

По его словам, всего несколько месяцев назад граждане Израиля сделали свой демократический выбор, проголосовав за правительство Нетаньяху.

«Эта группа хочет свергнуть правительство, вызвать конституционный кризис, намереваясь привести дело к шестым выборам» - сказал он.

Далее Нетаньяху выразил мнение, что большинство граждан Израиля не хотят анархии и конституционного кризиса.

Кроме того, Нетаньяху отметил, что оппозиционеры этого толка не принимают того, что избиратели путем демократических выборов отдали предпочтение партии «Ликуд».