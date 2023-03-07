Глава Пентагона экстренно прибыл в Ирак 

Министр обороны США Ллойд Остин совершил необъявленный визит в Ирак. Здесь у него запланированы переговоры с первыми лицами государства. Далее Остин направится в Египет и Израиль
Глава Минобороны США Ллойд Остин прибыл в Ирак с необъявленным визитом. Это первый глава Пентагона посетивший Ирак спустя два десятка лет после американского вторжения. Планируется, что он проведет переговоры с первыми лицами государства.
По словам Остина, цель визита – показать то, что Вашингтон намерен сохранить свое военное присутствие на Ближнем Востоке.
Далее он подчеркнул, что в сфере интересов США – стратегическое партнерство с правительством Ирака.
Отметим, что Остин посетил Ирак в рамках своего ближневосточного турне, в ходе которого он также посетит Израиль и Египет.