Глава Пентагона экстренно прибыл в Ирак 

Опубликовано: 19:35, 7 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Министр обороны США Ллойд Остин совершил необъявленный визит в Ирак. Здесь у него запланированы переговоры с первыми лицами государства. Далее Остин направится в Египет и Израиль

Глава Минобороны США Ллойд Остин прибыл в Ирак с необъявленным визитом. Это первый глава Пентагона посетивший Ирак спустя два десятка лет после американского вторжения. Планируется, что он проведет переговоры с первыми лицами государства.

По словам Остина, цель визита – показать то, что Вашингтон намерен сохранить свое военное присутствие на Ближнем Востоке.

Далее он подчеркнул, что в сфере интересов США – стратегическое партнерство с правительством Ирака.

Отметим, что Остин посетил Ирак в рамках своего ближневосточного турне, в ходе которого он также посетит Израиль и Египет.



