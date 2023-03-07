Карабахские армяне протестуют против миротворцев

Опубликовано: 18:29, 7 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армяне, живущие в Карабахе, устраивают протесты против российских миротворцев. Они заблокировали их штаб, перекрыли дорогу перед российской грузовой автоколонной. Сепаратисты предъявляют претензии миротворцам.

Армянское население Карабаха провоцируют беспорядки на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.

Именно деятельностью миротворцев и недовольны сепаратисты. Они на повышенных тонах выражают им свои претензии, фактически провоцируя их на конфликт.

Так, в одном из видеороликов его автор требует, чтобы миротворцы выполняли свои обязанности. В ответ российский солдат напоминает, что он каждый день возит продукты сепаратистам.

На данный момент сепаратисты заблокировали штаб РМК, где требуют встречи с командующим Андреем Волковым. Они также остановили движение автоколонны грузовиков миротворцев.

Нападение на азербайджанских военных

Напомним, 5 марта азербайджанские военные предотвратили провоз по объездной дороге в зону временной ответственности российских миротворцев оружия и боеприпасов. При попытке остановить машину преступников последние открыли огонь. В результате нападения погибли двое военнослужащих ВС АР, один был ранен. Были убиты трое и ранен один диверсант.