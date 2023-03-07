Карабахские армяне протестуют против миротворцев

Армянское население Карабаха провоцируют беспорядки на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.
Именно деятельностью миротворцев и недовольны сепаратисты. Они на повышенных тонах выражают им свои претензии, фактически провоцируя их на конфликт.
Так, в одном из видеороликов его автор требует, чтобы миротворцы выполняли свои обязанности. В ответ российский солдат напоминает, что он каждый день возит продукты сепаратистам.
На данный момент сепаратисты заблокировали штаб РМК, где требуют встречи с командующим Андреем Волковым. Они также остановили движение автоколонны грузовиков миротворцев.
Нападение на азербайджанских военных
Напомним, 5 марта азербайджанские военные предотвратили провоз по объездной дороге в зону временной ответственности российских миротворцев оружия и боеприпасов. При попытке остановить машину преступников последние открыли огонь. В результате нападения погибли двое военнослужащих ВС АР, один был ранен. Были убиты трое и ранен один диверсант.