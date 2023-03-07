Турция проведет масштабное строительство после землетрясения

Опубликовано: 17:28, 7 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минстрой Турции анонсировал масштабное строительство в провинциях страны, в наибольшей степени пострадавших от землетрясение. Планируется, что здесь будет возведено 309 тыс новых домов

Глава Министерства строительства Турции Мурат Курум анонсировал масштабное строительство в провинциях, пострадавших от землетрясения. Так, планируется, что на юго-востоке Турции будет возведено 309 тыс новых домов.

Министр подчеркнул, что после ЧП проверку прошло почти полтора миллиона зданий, более двухсот тысяч из них будут снесены. По словам Курума, окончательный подсчет ущерба от землетрясения известен только для пяти провинций.

В настоящее время в наиболее пострадавших от землетрясения населенных пунктах для размещения населения возводятся контейнерные городки.

Оценка ущерба землетрясения в Турции ООН

Отметим, что согласно оценкам ООН произошедшее в стране 6 февраля землетрясение нанесло урон экономике Турции в размере около $100 млрд.