"Яндекс Еда" начал работать в Узбекистане

Опубликовано: 13:04, 7 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Узбекистан пришел российский сервис "Яндекс Еда", с его помощью можно заказывать еду как из кафе и ресторанов, так и из магазинов. В республике сервис называется Yandex Eats, он запущен в Ташкенте. Сейчас доставка бесплатная.

На рынок Узбекистана вышел российский сервис "Яндекс Еда", с его помощью можно заказывать блюда из кафе и ресторанов, а также продукты из супермаркетов.

Yandex Eats в Узбекистане

В Узбекистане сервис можно найти под брендом Yandex Eats. Бесплатное приложение уже доступно для скачивания, также оформить заказ можно через сайт и в разделе Eats в приложении Yandex Go. Доступны три языка на выбор: узбекский, русский и английский.

Первым городом, в котором запустили "Яндекс Еду", стал Ташкент. В настоящее время сервис осуществляет доставку по узбекистанской столице из 250 точек общепита. Кроме того, жителям Ташкента через приложение доступна доставка цветов и товаров из магазинов. Например, к "Яндекс Еде" уже подключены The Loaf, EcoVkuz, GOODVEEN Flowers House, Red Dragon, Hobby Games. В будущем список партнеров Yandex Eats в Узбекистане увеличится.

Особенности доставки

Время ожидания заказа по Ташкенту составляет около 30 минут. У "Яндекса" нет своей курьерской сети в Узбекистане, доставлять заказы будут курьеры ресторанов, а также курьеры партнеров сервиса.

Клиент может следить в приложении за всеми этапами доставки: принят ли заказ, готово ли блюдо, где находится курьер. Для удобства сервис будет показывать в первую очередь те рестораны и кафе, что находятся поблизости от предполагаемого адреса доставки. Оплатить заказ можно онлайн или наличными при получении.

Работает круглосуточная служба поддержки, куда можно обратиться с вопросом или претензией по заказу.

Отметим, что на старте Yandex Eats в Ташкенте оформляет бесплатную доставку заказов.

Потенциал развития

Узбекистан стал пятой страной СНГ, где присутствует сервис, после России, Беларуси, Армении и Казахстана. В Узбекистане хорошо развит ресторанный бизнес, однако доставка есть далеко не у всех заведений. В "Яндекс Еда" видят большой потенциал для развития Yandex Eats в республике. Со временем вырастет список заведений, из которых можно будет сделать заказ домой или в офис, а также расширится зона покрытия приложения - заказывать еду можно будет не только в Ташкенте, но и других городах республики.