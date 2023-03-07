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Число новых заболевших ковидом за сутки снизилось до 10 449 человек

Число новых заболевших ковидом за сутки снизилось до 10 449 человек
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
За минувшие сутки коронавирусом в России заболели почти 10,5 тысяч человек – болезнь медленно, но все же сдает позиции. В Москве новых заболевших уже меньше, чем в Петербурге, а число заболевших на Северном Кавказе неуклонно падает.

Коронавирус за минувшие сутки в России был выявлен у 10 449 человек, накануне суточная статистика заболеваемости была больше - 11 163 новых случая коронавируса. Болезнь идет на убыль, хоть и небольшими темпами.

Количество новых заболевших в Москве впервые оказалось меньше, чем в Санкт-Петербурге - 1 448 против 1460, в Московской области всего 61 новый заболевший.

А вот Краснодарский край показал более чем двукратный рост – 206 против 95 заболевших накануне. Почти двукратный рост и в Ставропольском крае – 72 против 38 новых инфицированных сутками ранее. В Крыму почти без изменений – 65 человек с положительным тестом, днем ранее таковых было 69. В Дагестане всего 14 новых инфицированных, в Кабардино-Балкарии 35 заболевших, в Адыгее новых больных нет, в Карачаево-Черкесии коронавирус подхватили 22 жителя, в Северной Осетии заболели шестеро, в Ингушетии - один человек. В Чечне за сутки новых случаев заболевания не обнаружено.

Всего с начала пандемии ковид был диагностирован в России 22 363 740 раз. Выздоровление произошло в 21 700 795 случаях. За сутки выздоровели 14 373 пациента против 9 166 днем ранее. В больницы был доставлен 1 801 пациент.

Умерли за 24 часа еще 42 больных коронавирусом, за все время пандемии скончались 396 378 пациентов.

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