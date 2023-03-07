Опубликовано: 11:50, 7 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Старший советник госсекретаря США Луис Боно совершил визит в Армению, где планирует встретиться с руководством республики для обсуждения содействия США в армяно-азербайджанском урегулировании.

В Армению приехал старший советник госсекретаря США по переговорам на Кавказе Луис Боно, сообщили в американском посольстве в Ереване.

Отмечается, что Боно проведет переговоры с армянскими властями, на которых будет обсуждаться содействие США переговорам между Азербайджаном и Арменией.

Ранее советник посещал Баку, где виделся с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.