Старший советник госсекретаря США Луис Боно совершил визит в Армению, где планирует встретиться с руководством республики для обсуждения содействия США в армяно-азербайджанском урегулировании.
В Армению приехал старший советник госсекретаря США по переговорам на Кавказе Луис Боно, сообщили в американском посольстве в Ереване.
Отмечается, что Боно проведет переговоры с армянскими властями, на которых будет обсуждаться содействие США переговорам между Азербайджаном и Арменией.
Ранее советник посещал Баку, где виделся с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.