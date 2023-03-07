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В Ереван нагрянул советник госсекретаря США

В Ереван нагрянул советник госсекретаря США
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Старший советник госсекретаря США Луис Боно совершил визит в Армению, где планирует встретиться с руководством республики для обсуждения содействия США в армяно-азербайджанском урегулировании.

В Армению приехал старший советник госсекретаря США по переговорам на Кавказе Луис Боно, сообщили в американском посольстве в Ереване.

Отмечается, что Боно проведет переговоры с армянскими властями, на которых будет обсуждаться содействие США переговорам между Азербайджаном и Арменией.

Ранее советник посещал Баку, где виделся с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

США отказались от посредничества между Арменией и Азербайджаном

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