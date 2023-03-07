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В Дубай пришел "Вкусвилл"

В Дубай пришел &quot;Вкусвилл&quot;
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Продукция марки «Вкусвилл» стала доступна в Дубае. Приобрести товары можно через экспресс-доставку.

В Дубае стало можно заказать онлайн доставку продукции под брендом «Вкусвилл".

Российский "Вкусвилл" пришел в ОАЭ. Заказать продукты этой марки в Дубае можно через экспресс-доставку YallaMarket. Отметим, что данный сервис доставки в Дубае также основан бизнесменом из России. Экспресс-доставка была запущена в эмирате два года назад.

Ожидается, что вскоре товары "Вкусвилл" можно будет заказывать и через другие популярные сервисы в Дубае: Noon, Careem, Talabat, Deliveroo.

Выход на зарубежные рынки "Вкусвилл" в тестовом режиме начал в конце прошлого года с Китая и стран ближнего зарубежья. В России сеть представлена широкой сетью, насчитывающей свыше 1,3 тыс магазинов.

В Дубае вскоре может открыться первый магазин российского бренда одежды "Аршаевы", он создан двумя сестрами из Дагестана.

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