На открытии торгов Мосбиржи доллар пошел на спад

Опубликовано: 7:57, 7 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Утренние торги на Московской бирже начались с падения курса доллара – американская валюта потеряла 7 копеек и сейчас стоит 75,38 рубля. Снижается и стоимость юаня, а вот евро продолжает расти.

Сегодня утром на открытии торгов на Московской бирже рубль начал отыгрывать позиции по отношению к доллару и юаню. Рост российской валюты пока незначительный – по отношению к доллару она подорожала на 7 копеек и теперь стоит 75, 38 рубля.

Китайская национальная валюта потеряла 0,5 копейки и остановилась на 10,85 рубля за юань, передает ТАСС.

А вот евро на старте работы биржи вырос на 0,5 копейки - до 80,47 рубля, показали первые результаты торгов.