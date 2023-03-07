Аэропорт Алеппо стал объектом ночной атаки Израиля

Опубликовано: 6:58, 7 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минувшей ночью Израиль атаковал окрестности аэропорта сирийского Алеппо к западу от провинции Латакия, воздушная гавань приостановила работу.

Израиль ночью осуществил атаку в районе международного аэропорта сирийского Алеппо, сообщило сегодня сирийское государственное телевидение.

"Израильская агрессия направлена на окрестности аэропорта Алеппо", – сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al Ikhbariya.

Удар по международному аэропорту был нанесен в 02:07 (совпадает с мск) со стороны Средиземного моря к западу от Латакии, аэропорт Алеппо, которому был нанесен ущерб, приостановил работу, рассказали в Минобороны Сирии.

Известно, что аэропорт вышел из строя. Информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.