РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Аэропорт Алеппо стал объектом ночной атаки Израиля

Аэропорт Алеппо стал объектом ночной атаки Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Минувшей ночью Израиль атаковал окрестности аэропорта сирийского Алеппо к западу от провинции Латакия, воздушная гавань приостановила работу.

Израиль ночью осуществил атаку в районе международного аэропорта сирийского Алеппо, сообщило сегодня сирийское государственное телевидение.

"Израильская агрессия направлена на окрестности аэропорта Алеппо", – сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al Ikhbariya.

Удар по международному аэропорту был нанесен в 02:07 (совпадает с мск) со стороны Средиземного моря к западу от Латакии, аэропорт Алеппо, которому был нанесен ущерб,  приостановил работу, рассказали в Минобороны Сирии.

Известно, что аэропорт вышел из строя. Информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.

В Алеппо приземлился очередной самолет с иранской помощью

В Алеппо приземлился очередной самолет с иранской помощью

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1165 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version