Аэропорт Алеппо стал объектом ночной атаки Израиля

Минувшей ночью Израиль атаковал окрестности аэропорта сирийского Алеппо к западу от провинции Латакия, воздушная гавань приостановила работу.
Израиль ночью осуществил атаку в районе международного аэропорта сирийского Алеппо, сообщило сегодня сирийское государственное телевидение.
"Израильская агрессия направлена на окрестности аэропорта Алеппо", – сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al Ikhbariya.
Удар по международному аэропорту был нанесен в 02:07 (совпадает с мск) со стороны Средиземного моря к западу от Латакии, аэропорт Алеппо, которому был нанесен ущерб, приостановил работу, рассказали в Минобороны Сирии.
Известно, что аэропорт вышел из строя. Информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.