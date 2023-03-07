США не ведут диалог с Ираном по восстановлению СВПД

Опубликовано: 4:20, 7 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

США не обсуждают с Ираном возможное восстановление СВПД, сообщили в Госдепе. Там отметили, что в настоящее время сосредоточены на других вопросах – репрессиях в Исламской Республике и удерживаемых в этой стране американских гражданах.

США не ведут переговоров с Ираном о возможном возрождении Совместного всеобъемлющего плана действий. Об этом поведали в пресс-службе Госдепартамента.

В частности, руководитель пресс-службы Нед Прайс подчеркнул, что пока что возвращение к СВПД не обсуждается из-за репрессий руководства Ирана по отношению к собственному народу и удерживаемых в этой стране американцах.

Напомним, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прилетел в Иран несколько дней назад. В рамках визита он сообщил, что агентство и ИРИ готовы заключить соглашение, нацеленное на возрождение СВПД.

Ранее в МАГАТЭ рассказали, что нашли на территории Исламской Республики частицы урана, обогащенного до 83,7%. В Тегеране заявили, что данная информация не соответствует действительности.