Президент Турции озвучил последние данные о жертвах землетрясений

Опубликовано: 21:20, 6 мар 2023 (UTC+3 MSK)

По последним данным, в землетрясениях в Турции погибли 46 104 человека, из больниц выписано 16 124 из 17 239 пострадавших, 1115 человек продолжают получать лечение.

Несмотря на то, что после разрушительных землетрясений 6 февраля в Турцию для участия в поисково-спасательных работах в зоне бедствия прибыли спасательные бригады из 90 стран мира, спасти удалось далеко не всех.

По последним данным, в результате землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше погибло 46 тысяч 104 человека, сообщил сегодня в своем обращении после заседания правительства президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По данным МИД Турции, специалисты из-за рубежа приняли участие в спасении сотен жителей одиннадцати провинций Турции, в том числе, в наиболее пострадавших от бедствия провинциях - Кахраманмараш, Хатай и Адыйаман, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

Из больниц Стамбула на сегодняшний день выписано 16 124 из 17 239 граждан, пострадавших в результате разрушительных февральских землетрясений. Лечение 1115 человек продолжается, сообщили в Минздраве страны.