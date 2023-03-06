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Президент Турции озвучил последние данные о жертвах землетрясений

Президент Турции озвучил последние данные о жертвах землетрясений
По последним данным, в землетрясениях в Турции погибли 46 104 человека, из больниц выписано 16 124 из 17 239 пострадавших, 1115 человек продолжают получать лечение.

Несмотря на то, что после разрушительных землетрясений 6 февраля в Турцию для участия в поисково-спасательных работах в зоне бедствия прибыли спасательные бригады из 90 стран мира, спасти удалось далеко не всех.

По последним данным, в результате землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше погибло 46 тысяч 104 человека, сообщил сегодня в своем обращении после заседания правительства президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По данным МИД Турции, специалисты из-за рубежа приняли участие в спасении сотен жителей одиннадцати провинций Турции, в том числе, в наиболее пострадавших от бедствия провинциях - Кахраманмараш, Хатай и Адыйаман, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

Из больниц Стамбула на сегодняшний день выписано 16 124 из 17 239 граждан, пострадавших в результате разрушительных февральских землетрясений. Лечение 1115 человек продолжается, сообщили в Минздраве страны.

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