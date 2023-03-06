Путин и Мирзиеев обсудили экономическое сотрудничество

Опубликовано: 20:07, 6 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Пресс-центр ШОС Пресс-служба Президента Республики Узбекистан

Президенты России и Узбекистана обсудили стратегическое партнерство двух стран, сделав упор на реализации перспективных проектов в торговле и экономике.

Президент РФ Владимир Путин сегодня по телефону обсудил со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым стратегическое партнерство России и Узбекистана, особо отметив реализацию перспективных проектов в торговле и экономике, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе телефонной беседы лидеры двух стран обсудили целый ряд актуальных вопросов дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества, в том числе касающихся реализации перспективных проектов в торгово-экономической сфере, цитирует сообщение РИА Новости.

Напомним, ранее главы России и Узбекистана обсудили развитие сотрудничества, и в первую очередь - в торгово-экономической сфере, 16 февраля. В ходе беседы были затронуты и вопросы поставок газа, и перспективы развития альтернативного грузового трансафганского транспортного коридора, ведущего через Афганистан в Южную и Юго-Восточную Азию.