МИД России призвал Армению и Азербайджан к сдержанности

Опубликовано: 17:29, 6 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

МИД России заявил сегодня о серьезной озабоченности обострением напряженности в Карабахе, отметив, что в последние дни в регионе неоднократно нарушался режим прекращения огня, а накануне произошел вооруженный инцидент, повлекший человеческие жертвы как с армянской, так и с азербайджанской стороны.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова заявила, что МИД страны серьезно озабочен всплеском напряженности в Карабахе, выразившимся в нарушениях режима прекращения огня, приведших к жертвам с обеих сторон.

В ведомстве настоятельно призывали противоборствующие стороны проявить сдержанность и снизить напряженность, напомнив о неукоснительном соблюдении положений трехстороннего Заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. о полном прекращении огня и всех военных действий в Карабахе.

Также Мария Захарова подчеркнула, что Баку и Еревану следует как можно быстрее сесть за стол переговоров по реализации положений трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, а также 31 октября 2022 года, касающихся разблокирования региональных коммуникаций, делимитации армяно-азербайджанской границы и подготовки мирного договора.

Напомним, Минобороны Азербайджана сегодня сообщило о 19 обстрелах позиций азербайджанской армии подразделениями ВС Армении и незаконными вооруженными формированиями с 15:00 5 марта до 03:10 6 марта, под огонь попали позиции в Дашкесанском, Кельбаджарском, Гедабейском районах и Шуше.