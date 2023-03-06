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Путин провел телефонные переговоры с Токаевым

Путин провел телефонные переговоры с Токаевым
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Главы России и Казахстана провели телефонные переговоры, предметом которых стало сотрудничество в энергетике, логистике и торговле

Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонные приговоры, в ходе которых обсудили взаимодействие друг стан в сфере логистики, торговли и энергетики.

Главы государств также заявили, что в дальнейшем намерены продолжить курс на укрепление союзнических отношений двух стран, и договорились  о продолжении контактов.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, лидеры обсудили «различные аспекты двусторонних отношений, это и транспортные коридоры, и торгово-экономическое взаимодействие».

Ранее Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова сообщила о том, что РФ и Казахстан планируют в этом году проведение множества мероприятий в музейной сфере, тесное межмузейное общение и новые проекты в области культуры. 

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