Путин провел телефонные переговоры с Токаевым

Опубликовано: 12:57, 6 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Главы России и Казахстана провели телефонные переговоры, предметом которых стало сотрудничество в энергетике, логистике и торговле

Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонные приговоры, в ходе которых обсудили взаимодействие друг стан в сфере логистики, торговли и энергетики.

Главы государств также заявили, что в дальнейшем намерены продолжить курс на укрепление союзнических отношений двух стран, и договорились о продолжении контактов.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, лидеры обсудили «различные аспекты двусторонних отношений, это и транспортные коридоры, и торгово-экономическое взаимодействие».

Ранее Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова сообщила о том, что РФ и Казахстан планируют в этом году проведение множества мероприятий в музейной сфере, тесное межмузейное общение и новые проекты в области культуры.