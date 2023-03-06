Опубликовано: 11:58, 6 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Коронавирус сегодня выявлен у 11,1 тыс человек. Заболеваемость в Москве и Санкт-Петербурге почти сравнялась. На Северном Кавказе заболеваемость низкая.

В России, согласно официальной статистике, за сутки выявили 11 163 новых случая коронавируса, накануне сообщалось о 13 559 заболевших.

Больше всего случаев коронавируса за сутки зарегистрировано в Москве - 1 588, в Петербурге - 1 386 новых случаев, в Московской области 148 новых заболевших. Положительный тест на коронавирус в Краснодарском крае сдали 95 жителей, в Ставропольском крае стало на 38 зараженных больше, в Крыму - на 69. В Дагестане ковид выявили у 10 человек, в Кабардино-Балкарии 25 заболевших, в Адыгее - 14, в Карачаево-Черкесии коронавирус подхватили 25 жителей, в Северной Осетии заболели двое, в Ингушетии - один человек. В Чечне за сутки новых случаев заболевания не обнаружено.

Всего с начала пандемии ковид был диагностирован в России 22 353 291 раз. Выздоровление произошло в 21 686 422 случаях. За сутки выздоровели 9 166 пациентов. В больницы были доставлены 615 заразившихся.

Умерли за 24 часа еще 38 больных коронавирусом, за все время пандемии скончались 396 336 пациентов.