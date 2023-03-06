Опубликовано: 10:00, 6 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Руководитель Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу станет единым кандидатом от турецкой оппозиции на майских выборах. Решение по данному вопросу уже принято

Турецкая оппозиция приняла решение о выдвижении главы Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу в качестве кандидата на пост президента Турции на выборах, которые состоятся в мае, сообщает турецкое издание Hürriyet.

"Народный альянс" (коалиция из шести оппозиционных партий) выберут кандидата в штаб-квартире партии "Счастье" в 14:00 мск. Как пишет газета, данный вопрос закрыт, решение по кандидату окончательно принято. Отмечается, что имя кандидата станет известно после двух заявлений: перед штаб-квартирами партий "Счастье" и СНР.

Ранее оппозиционный блок покинула председатель "Хорошей партии" Мерал Акшенер. По ее словам, "Альянс" не волнуют интересы народа. Споры внутри оппозиции вспыхнули после того, как выдвижение Кылычдароглу поддержали пять партий. Акнешер намерена вернуться в блок в случае принятия лидером СНР кандидатур глав Стамбула и Анкары.