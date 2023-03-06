Доллар устремился к 76

Опубликовано: 8:47, 6 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи продемонстрировал рост, составив 75,65 рублей. Евро подорожал до 80,5 рублей

В ходе утренних торгов на Московской бирже стоимость американской валюты по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вросла на 1,75 копейки, составив 75,65 рубля. Европейская валюта, став дороже на 21 копейку, составила 80,5 рубля.

Прогноз курса доллара на завтра

Согласно прогнозам аналитиков завтра, курс американской валюты составит 73,30 рублей, минимум – 72,27 рублей, максимальная оценка – 74,33 рублей.