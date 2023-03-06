Опубликовано: 7:42, 6 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Кнессете заявили, что правительство Нетаньяху «ведет Израиль к разрушению Третьего храма». От США не последовало приглашение к премьеру посетить Вашингтон, что является политическим провалом. Президента призвали не подписать законов Кабмина.

Председатель партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман заявил о том, что глава правительства страны Биньямин Нетаньяху ведет «Израиль к разрушению Третьего храма».

Он напомнил, что правительство действует уже два месяца, однако до сих пор не последовало приглашения премьер-министру или министру иностранных дел приехать в Вашингтон. «Это политический провал, подобного которому я не могу припомнить», - сказал он.

Далее Либерман обратился к президенту Израиля Ицхаку Герцогу, призвав его не подписывать законы, которое продвигает правительство Нетаньяху