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«Нетаньяху ведет Израиль к разрушению Третьего храма»

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Кнессете заявили, что правительство Нетаньяху «ведет Израиль к разрушению Третьего храма». От США не последовало приглашение к премьеру посетить Вашингтон, что является политическим провалом. Президента призвали не подписать законов Кабмина.

Председатель партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман заявил о том, что глава правительства страны Биньямин Нетаньяху ведет «Израиль к разрушению Третьего храма».

Он напомнил, что правительство действует уже два месяца, однако до сих пор не последовало приглашения премьер-министру или министру иностранных дел приехать в Вашингтон. «Это политический провал, подобного которому я не могу припомнить», - сказал он.

Далее Либерман обратился к президенту Израиля Ицхаку Герцогу, призвав его не подписывать законы, которое продвигает правительство Нетаньяху

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