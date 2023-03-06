Экс-премьер Пакистана сбежал от силовиков

Опубликовано: 0:19, 6 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Полиция Исламабада не смогла задержать экс-премьера Пакистана Имрана Хана: политик сбежал из своей резиденции в Лахоре до того, как в нее прибыли правоохранители. Целью операции было предъявление Хану обвинения в продаже подарков от зарубежных партнеров Пакистана. Где сейчас может находиться экс-премьер, неизвестно.

Правоохранители Пакистана сообщили сегодня о провале полицейской операции по задержанию экс-премьера Имрана Хана: лидер партии "Движение за справедливость" сбежал из своей резиденции в Лахоре.

Согласно формулировкам полицейского пресс-релиза, в комнате, где должен был жить Имран Хан в своей резиденции "его не оказалось". Правоохранителей в здании встретил один из руководителей партии Сайед Шибли Фараз, подтвердивший, что Имрана Хана в резиденции нет.

Ради задержания Имрана Хана в провинцию Пенджаб, где находится город Лахор, приехали полицейские из Исламабада. Их целью было заставить экс-премьера присутствовать на судебных заседаниях по заведенным против него уголовным делам, которые он принципиально не посещает.

На прошлой неделе суд выписал арестный ордер на Имрана Хана, которому до сих пор не предъявлено обвинение по делу о продаже дорогих подарков от зарубежных партнеров Пакистана.

Где Имран Хан может находиться в настоящее время, неизвестно.