В Турции задержали тысячу строителей и ловят еще сотню

Опубликовано: 21:28, 5 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Турции озвучили статистику уголовного преследования строителей, виновных в разрушении в ходе землетрясений 6 февраля некачественно построенных домов. Задержана почти тысяч человек за месяц, четверть из них арестована, третье помещена под судебный контроль. Еще двести человек полиции предстоит арестовать, а сотню – найти и задержать.

По данным турецких прокуратур, на сегодняшний день в республике по решению суда взяты под арест 247 подозреваемых в нарушении строительных норм в городах, оказавшихся 6 февраля 2023 года в зоне рекордных землетрясений.

Всего в строительном секторе за месяц было задержано 997 человек. Помимо 247, против которых уже заведены уголовные дела, еще 322 помещены под судебный контроль.

Правоохранителям предстоит в ближайшее время арестовать еще 198 строителей, подрядчиков, поставщиков стройматериалов и хозяев предприятий – на их имена суды уже выдали арестные ордера.

Кроме того, полиция ищет с намерением задержать и представить суду 102 подозреваемых.

Напомним, что на данный момент число погибших в результате землетрясения 6 февраля в Турции приблизилось к 46 тыс человек. По оценкам властей, многие из жертв катаклизма могли бы выжить, если бы дома, в которых они находились, были возведены в соответствии со всеми строительными нормами.