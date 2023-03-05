"Тинькофф" больше не переводит деньги в Турцию

Опубликовано: 20:58, 5 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Банк "Тинькофф" временно отключил денежные трансферты в финансовые организации Турции. Как пояснили в банке, это связано с введенными неделю назад ограничениями Евросоюза, не позволяющими безопасно использовать систему SWIFT. Таким образом, рубли из "Тинькофф" теперь можно отправлять только в пределах постсоветского пространства.

Как сообщили сегодня в банке "Тинькофф", в связи с введенным неделю назад десятым пакетом санкций Евросоюза финансовая организация больше не может переводить деньги на территорию Турции.

В банке пояснили, что переводы по системе SWIFT будут заморожены при зачислении на корреспондентские счета в турецких финансовых контрагентах. Как пишет ТАСС, в "Тинькофф" подчеркнули, что речь идет пока о временном прекращении переводов в Турцию.

До принятия Евросоюзом десятого пакета санкций банк занимался денежными трансфертами в ряд финансовых организаций Турции.

Таким образом, из "Тинькофф" сейчас можно переводить рубли только в пределах постсоветского пространства – в отдельные банки Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Доллары, помимо этих стран, возможно перевести в Беларусь и Монголию.