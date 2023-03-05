Россия согласна вернуться в зерновую сделку

Опубликовано: 18:58, 5 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова заявила, что Москва готова вернуться в зерновую сделку после 18 марта, но только при условии выполнения прочими партнерами по сделке их обязательств по отношению к России. Россия не станет терпеть саботаж договоренностей западными странами.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова сообщила сегодня на канале "Россия 1", что Москва готова вновь выполнять свои обязательства по зерновой сделке, если прочие партнеры по договоренностям также будут реализовывать их в полном объеме.

Зерновая сделка под вопросом

Напомним, что срок зерновой сделки заканчивается 18 марта. За две недели до этого, 2 марта, Министерство иностранных дел России опубликовало заявление о саботаже сделки западными участниками, блокирующими российские поставки в европейских портах. В связи с этим было подчеркнуто, что еще до завершения срока действия зерновая сделка перестала функционировать.

Что сказала Захарова

Мария Захарова подчеркнула, что Москва согласна на зерновую сделку, выполняемую только на фундаменте равноправия всех ее участников. Если же обязательства перед РФ другие стороны выполнять не будут, сделку возобновить не удастся.

Дипломат напомнила, что до сих пор Россия неукоснительно придерживалась своих обязательств в рамках зерновой сделки, но не потерпит, чтобы ею пользовались в одностороннем порядке.