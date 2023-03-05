Опубликовано: 17:56, 5 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В турецком городе Шанлыурфа сегодня упал многоэтажный жилой дом, оказавшийся на грани обрушения после рекордных землетрясений 6 февраля. Известно об одном пострадавшем. Жители были эвакуированы месяц назад, но власти занялись разбором завалов в поисках возможных жертв аварии.

Многоэтажный жилой дом разрушился сегодня в турецком городе Шанлыурфа. Здание было критически повреждено во время рекордных землетрясений в Турции 6 февраля, и с тех пор находилось в аварийном состоянии на гране самопроизвольного обрушения.

Данные турецких СМИ о событии разнятся: по одной информации, в доме, откуда месяц назад были эвакуированы все жители, 6 этажей, по другой – 7 этажей.

Есть пострадавший

По словам губернатора провинции Шанлыурфа Салиха Айхана, в результате разрушения дома есть только один пострадавший – это гражданин иностранного государства. Гражданство не уточняется.

Сейчас пострадавший находится в больнице, его состояние стабильное.

Губернатор направил на место аварии сотрудников спасательных служб для разбора завалов. Хотя в доме уже месяц никто не живет, власти хотят убедиться, что в его руинах нет других людей.

Причины аварии

Причиной окончательного разрушения жилого дома могли стать постоянные афтершоки, которые Турция переживает ежечасно после землетрясений 6 февраля. На данный момент число подземных толчков в республике превысило 13 тысяч после основного сейсмического события.

Специалисты ожидают, что в Турции будет еще много подобных аварий с самопроизвольным разрушением зданий, поскольку сотни домов в зоне бедствия находятся на грани обрушения.