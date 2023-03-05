Звезды грузинского футбола примут участие в матче легенд в Шотландии

Опубликовано: 15:52, 5 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Глазго в конце текущего месяца пройдет благотворительный футбольный матч, в котором примут участие две звезды грузинского футбола. Встреча состоится на стадионе "Айброкс" 26 марта. В этот день на поле выйдут бывший нападающий "Глазго Рейнджерс" Шота Арвеладзе и экс-полузащитник "Манчестер Сити" Георгий Кинкладзе.

В конце марта в Глазго состоится благотворительный матч, в котором сыграют легенды шотландского клуба "Глазго Рейнджерс" и мирового футбола. Игра пройдет на стадионе "Айброкс" 26 числа. В ней примут участие два именитых в прошлом грузинских футболиста – нападающий "Глазго Рейнджерс" Шота Арвеладзе и полузащитник "Манчестер Сити" Георгий Кинкладзе. Арвеладзе сыграет в этом матче за шотландскую команду, а Кинкладзе – за команду мировых звезд.

На данный момент известно, что в составе команды "Легенды Рейнджерс" на поле также выйдут Барри Фергюсон (Шотландия), Джермейн Дефо (Англия), Майкл Молс, Рональд Де Бур (оба - Нидерланды), Саша Папац (Босния и Герцеговина), Йорг Альберц (Германия), Петер Леверкранс (Дания) и Карлос Куэльяр (Испания).

За команду мировых легенд сыграют Яп Стам, Робин ван Перси (оба - Нидерланды), Поул Скоулз, Джо Коул, Джек Уилшир, Робби Фаулер (все - Англия), Луиш Фигу (Португалия), Майкл Эссьен (Гана) и другие.

Шота Арвеладзе выступал за "Глазго Рейнджерс" с 2001 по 2005 год. Он провел за команду 95 матчей, отметившись в них 44 забитыми мячами. В составе "рейнджеров" форвард два раза становился чемпионом Шотландии и выигрывал Кубок страны.

Георгий Кинкладзе выступал за "Манчестер Сити" в 1995-1998 годах. На счету полузащитника 20 голов в 106 матчах за английскую команду.