Первым писателем в истории была женщина?

Опубликовано: 1:00, 5 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Жрица по имени Энхедуана, писала стихи и другие произведения, подписывая их своим именем, иногда от первого лица за тысячелетие до Гомера.

Более пяти тысяч лет назад люди, жившие в Шумере (регион Месопотамии) начали вести записи с помощью клинописи, старейшей известной в мире системы письма. Примерно через тысячелетие после возникновения клинописи, жрица по имени Энхедуана начала использовать систему письма по-новому. Ее уникальные тексты - древнейший пример письма от первого лица, и, возможно, она и есть первый в мире писатель заявивший о своем авторстве, пишет History.

Британские археологи нашли копии ее работ в 1927 году, но прошло еще несколько десятков лет, прежде чем ученые признали Энхедуану автором текстов. Эксперты, которые уверены в том, что писала именно она, отмечают глубокие личные переживания в ее работах, а также тот факт, что она считалась автором произведений долгие годы после смерти.

”Составитель этой таблички - Энхедуана”

Энхедуана родилась в Месопотамии (на территории современного Ирака) в XXIII веке до нашей эры. Она была дочерью Саргона Древнего, также известного как Саргон Великий. Он был царем, который создал Аккадское государство, объединив аккадский и шумерский народы. Саргон назначил Энхедуану верховной жрицей лунного бога Нанны в шумерском городе Ур. В какой-то момент шумерский царь лишил ее должности и вынудил отправиться в изгнание. Она пишет об этом в своей поэме ”Возвышение Инанны”:

Он вынудил меня пройти землей шипов, Лишив диадемы священного чина. Он дал кинжал: ”Вот твой удел”, - сказал он мне.

”Текст пронизан личными переживаниями”, - говорит Зайнаб Бахрани, профессор истории искусств и археологии в Колумбийском университете и автор книги ”Женщины Вавилона”. Энхедуана пишет о том, что к ней отнеслись ”неуважительно” и устроили заговор. ”В какой-то момент кажется, что она описывает сексуальное насилие”, - рассказывает эксперт.

В ”Возвышении Инанны” Энхедуана объясняет, что она вернула свою должность верховной жрицы, и благодарит Инанну за то, что это свершилось. Она также описывает творческий процесс, сравнивая сочинение поэмы с процессом рождения ребенка:

Я родила, ох, возвышенная госпожа, этот гимн я посвящаю тебе.

Энхедуана была не первой, кто писал поэмы и гимны, но уникальность ее работ в том, что она пишет от первого лица и заявляет авторство своих работ. К сборнику своих гимнов она добавила постскриптум:

Составитель этой таблички - Энхедуана. Мой царь, я создала то, что еще никто до меня не создавал.

Авторство Энхедуаны

Работа Энхедуаны оказала огромное влияние на историю и литературу. На протяжении столетий после ее смерти ”Возвышение Инанны” было важным текстом в школах писарей, говорит Сидни Бэбкок, куратор выставки ”Та, что писала: Энхедуана и женщины Месопотамии, 3400-2000 до н.э.” в Библиотеке и музее Моргана в Нью-Йорке.

Поэма стала частью десяти канонических текстов, основного расписания, скажем так. Ее изучали на протяжении последующих 500 и более лет в школах писарей Благодаря этому, около 100 копий произведения дошли до наших дней

- объясняет эксперт.

После повторного открытия работы Энхедуаны в 1927 году европейские ученные-мужчины не спешили признавать ее автором произведения, частично потому, что грамотность не ассоциировалась с женщинами того периода. Бэбкок приводит один из артефактов, представленных на выставке: статуэтку женщины с глиняной табличной на коленях, датируемую примерно 2112-2004 гг. до н. э. Для Бэбкок, главы отдела древних западноазиатских печатей и табличек в Музее Моргана, эта статуэтка подтверждает, что женщины были образованными. Но когда век назад об этой же статуэтке писал немецкий ученый-мужчина, он признался, что не понимает ее значения.

Кто же все-таки писал

Даже сегодня есть ученые, которые не верят, что Энхедуана - автор работы, которая подписана и написана от ее имени (по одной из теорий мужчина-писарь сочинил текст от ее имени). По мнению Бахрани, споры ведутся не ”в отношении самих работ, а скорее, по поводу того, как их интерпретировать”. Признающая научную важность подобных дискуссий эксперт твердо уверена в том, что Энхедуана и есть автор произведения.