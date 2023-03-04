Баку примет Международный турнир по художественной гимнастике

Опубликовано: 20:25, 4 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Баку состоится Международный турнир по художественной гимнастике AGF Trophy. Кроме юных гимнасток, в состязаниях будут участвовать и взрослые грации. Первенство будет проходить с 14 по 16 апреля

В Национальной арене гимнастики в Баку 14 апреля пройдет 3-й Международный турнир по художественной гимнастике AGF Trophy. Соревнования продлятся два дня и завершатся 16 апреля. Участницами первенства станут как юные, так и взрослые спортсменки.

Для азербайджанских гимнасток старшего возраста этот турнир также станет тестовым перед Кубком мира FIG по художественной гимнастике. На этих соревнованиях, которые также пройдут в Баку, будут определяться лучшие и в индивидуальной программе, и в групповых упражнениях.

Победительницы будут определены в многоборье, командном зачете и по отдельным предметам.