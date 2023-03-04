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Землетрясения и лавина зафиксированы в Турции: погибли два человека  

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Турции было зафиксировано два землетрясения, а также сход лавины. В результате схода снежных масс погибли два человека, семеро пострадали.

Сошедшая с гор в провинции Артвин лавина погубила двух человек. Семь человек пострадали и были доставлены в больницу.  Об этом сообщили власти региона, уточнив, что погибшие были гражданами Турции.

Также известно, что погибшие были участниками съемок телепередачи. В настоящее время поисково-спасательная операция завершена. 

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Землетрясения в Турции сегодня

В субботу, 4 марта восток и центр Турции потрясли два землетрясения, магнитуда которых составила 4,3 и 3,2 соответственно.

Эпицентр первого землетрясения находился в провинции Адыяман. Второе сейсмособытие было зарегистрировано в 48 км к юго-западу от Малатьи. Информации о жертвах и разрушениях нет.

Турцию потрясло очередное землетрясение магнитудой 4,9

Турцию потрясло очередное землетрясение магнитудой 4,9

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