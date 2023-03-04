В Турции было зафиксировано два землетрясения, а также сход лавины. В результате схода снежных масс погибли два человека, семеро пострадали.
Сошедшая с гор в провинции Артвин лавина погубила двух человек. Семь человек пострадали и были доставлены в больницу. Об этом сообщили власти региона, уточнив, что погибшие были гражданами Турции.
Также известно, что погибшие были участниками съемок телепередачи. В настоящее время поисково-спасательная операция завершена.
Землетрясения в Турции сегодня
В субботу, 4 марта восток и центр Турции потрясли два землетрясения, магнитуда которых составила 4,3 и 3,2 соответственно.
Эпицентр первого землетрясения находился в провинции Адыяман. Второе сейсмособытие было зарегистрировано в 48 км к юго-западу от Малатьи. Информации о жертвах и разрушениях нет.