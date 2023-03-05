Мобильное приложение к юбилею Гамзатова появится в Дагестане

Опубликовано: 8:05, 5 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мобильное приложение появится в Дагестане к столетнему юбилею поэта Расула Гамзатова. Приложение поможет познакомиться с биографией и творчеством поэта. Вся информация будет доступна на трех языках: аварском, русском и английском.

К 100-летию поэта Расула Гамзатова в Дагестане будет запущено мобильное приложение, в котором будет представлена информация на трех языках. Об этом рассказал глава Минцифры региона Юрий Гамзатов.

«Практически все готово, в мае уже запустим мобильное приложение к 100-летию поэта Расула Гамзатова с дальнейшим размещением в магазины мобильных приложений RuStore, Google Play и App Strore», - сказал он.

По словам чиновника, в приложение будет включена биография и произведения в цифровом виде из различных источников. Здесь также можно будет послушать произведения поэта.