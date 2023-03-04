В Москве продолжается вакцинация от коронавируса

Опубликовано: 18:27, 4 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Москву и другие российские регионы направлены недостающие компонентов препаратов от коронавирусной инфекции. Ревакцинироваться можно любым компонентом "Спутника V". В настоящее время в Москве сформировался коллективный иммунитет против ковида.

Москва и другие российские регионы получат недостающие виды вакцин от коронавирусной инфекции, информирует Минздрав РФ. Уточняется, что дополнительные поставки были организован после опубликованного на портале Мэра Москвы сообщения о том, что в столице закончились основные виды вакцин.

В настоящее время недостающие компоненты, в том числе «Спутника V», направлены в пункты вакцинации и медучреждения.

«Партии вакцины «Спутник V» распределены минздравом и уже направлены компанией-поставщиком в город Москву и ряд других регионов, сообщивших о снижении остатков вакцины»

– сообщили в Минздраве, отвечая на вопрос «РИА Новости».

По словам медиков, ревакцинироваться можно любым компонентом вакцины «Спутник V».

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки на Северном Кавказе было зафиксировано 404 случая заражения коронавирусом. Первое место по числу заболевших занял Ставропольский край. Наименьший прирост произошел в Ингушетии и Чечне.