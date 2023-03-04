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Пес-спасатель награжден медалью за работу в Турции

Фото собаки-спасателя Тинто
© Фото: Пресс-служба МВД Грузии
Собака-спасатель получила жетон за спасение жизни человека при разборе завалов в Турции. Награда была вручена заместителем  главы департамента пожарно-спасательных сил Мамукой Сепиашвили.

За спасение жизни человека и участие в операции по ликвидации последствий землетрясения в Турции пес-спасатель по кличке Тинто удостоился награждения специальным жетоном.

Как уточнили в МВД страны, жетон был вручен заместителем главы департамента пожарно-спасательных сил Мамукой Сепиашвили.

Отметим, что грузинская сторона с первых дней землетрясения помогала Турции.

Так, на пострадавших от землетрясения территориях находилась спасательная группа из ста человек, в том числе кинологи, и спецтехника. Всего благодаря усилиям спасателей из Грузии удалось сохранить жизни трем пострадавшим.

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