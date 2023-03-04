«Израилю угрожает диктатура»

Опубликовано: 16:46, 4 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Противники правовой реформ в Израиле опасаются, что следствием нововведений станет установление диктатуры в стране. По словам главы партии «Еш Атид» Яира Лапида, суть реформы сводится к тому, что правительство стремится получить абсолютную власть

Депутат Кнессета Рам Бен Барак от оппозиционной партии «Еш Атид», комментируя инициативу проводимой правительством правовой реформы, заявил, что запушенный главой израильского Кабмина Биньямином Нетаньяху процесс «ясен и ведет к диктатуре».

По его словам, реформа ведет страну к анархии. «Они приведут нас в пропасть», - указал он. Далее парламентарий заверил, что оппозиция, подчиняясь закону, а не диктатору, «не позволит этому случиться».

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как судебная реформа может привести к диктатуре в Израиле

Напомним, что протесты против проекта судебной реформы начались в начале января и продолжаются по сей день. В частности сегодня, 4 марта, полиция сообщила, что в Тель-Авиве будет перекрыта часть дорог, где пройдут демонстранты.

Авторы нововведений предлагают ограничить возможность Верховного суда отменять решения исполнительной и законодательной ветвей власти, что, по мнению оппозиции, приведет к скатыванию страны к диктатуре.

В обращении к сторонникам глава партии «Еш Атид» Яир Лапид заявил, что вся суть реформы сводится к тому, что правительство стремится получить абсолютную власть.

«Суд будет состоять из людей, близких к правительству. Политики будут назначать покорных судей, которые будут делать то, что им говорят. Судьи будут судьями под властью правительства»

– сказал он.

Далее Лапид поставил акцент на том, что истинная цель реформы – это радикальная смена режима, которая выведет Израиль из «семьи либеральных государств».

«Это не исправление демократии – это устранение демократии»

– подчеркнул Лапид.