«Израилю угрожает диктатура»

Депутат Кнессета Рам Бен Барак от оппозиционной партии «Еш Атид», комментируя инициативу проводимой правительством правовой реформы, заявил, что запушенный главой израильского Кабмина Биньямином Нетаньяху процесс «ясен и ведет к диктатуре».
По его словам, реформа ведет страну к анархии. «Они приведут нас в пропасть», - указал он. Далее парламентарий заверил, что оппозиция, подчиняясь закону, а не диктатору, «не позволит этому случиться».
Как судебная реформа может привести к диктатуре в Израиле
Напомним, что протесты против проекта судебной реформы начались в начале января и продолжаются по сей день. В частности сегодня, 4 марта, полиция сообщила, что в Тель-Авиве будет перекрыта часть дорог, где пройдут демонстранты.
Авторы нововведений предлагают ограничить возможность Верховного суда отменять решения исполнительной и законодательной ветвей власти, что, по мнению оппозиции, приведет к скатыванию страны к диктатуре.
В обращении к сторонникам глава партии «Еш Атид» Яир Лапид заявил, что вся суть реформы сводится к тому, что правительство стремится получить абсолютную власть.
«Суд будет состоять из людей, близких к правительству. Политики будут назначать покорных судей, которые будут делать то, что им говорят. Судьи будут судьями под властью правительства»
– сказал он.
Далее Лапид поставил акцент на том, что истинная цель реформы – это радикальная смена режима, которая выведет Израиль из «семьи либеральных государств».
«Это не исправление демократии – это устранение демократии»
– подчеркнул Лапид.