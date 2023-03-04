Турцию потрясло очередное землетрясение магнитудой 4,9

Опубликовано: 12:50, 4 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Турции второй месяц подряд продолжают происходить землетрясения. Очередные подземные толчки были зафиксированы сегодня чуть менее чем в 60 км от Малатьи. Магнитуда составила 4,9.

После сильнейших землетрясений в Турции, случившихся в начале февраля, страну второй месяц подряд продолжают сотрясать новые подземные толчки. Очередное землетрясение случилось 4 марта. Его магнитуда составила 4,9.

Эпицентр землетрясения находился чуть менее чем в 60 км от города Малатья. Очаг располагался на глубине 5 км.

Согласно предварительной информации, никто не пострадал.

Напомним, в начале прошлого месяца в Турции произошло крупнейшее стихийное бедствие в XXI веке. Подземные толчки, ощущавшиеся также в соседних странах, унесли жизни 45 тыс человек.