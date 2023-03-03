Гимнастам России и Беларуси не дадут выступать на соревнованиях FIG

Опубликовано: 23:57, 3 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова Вестник Кавказа

Вопреки ожиданиям, гимнасты из России и Беларуси не смогут выступать на соревнованиях под эгидой международной федерации гимнастики. Такое решение сегодня принял Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики.

Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) сегодня продлил санкции в отношении России и Беларуси, сообщила пресс-служба FIG.

Это решение затронет не только спортсменов, но и официальных лиц, включая судей. Атлеты и официальные лица не будут допускаться до соревнований под эгидой FIG, пока комитет не пересмотрит свое решение, передает ТАСС.

Неделю назад пресс-служба FIG сообщила, что российские и белорусские спортсмены смогут выступать на соревнованиях под эгидой организации, но в нейтральном статусе, после чего федерация запретила спортсменам из России и Беларуси выступать и в таком статусе.