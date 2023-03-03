Армения станет Марсом в 2024 году

Армения выступит в роли планеты Марс в следующем году, пишет австрийский сайт новостей науки Futurezone.at.
Здесь будет проведен один из этапов испытаний техники, которая будет использована для высадки людей на Марс.
Проект называется AMADEE-24.
Где и когда пройдет симуляция высадки на Марс
Симуляцию - уже 14-ю по счету - организует Австрийский космический форум (OeWF) в марте будущего года, на скалистом плато высоко над уровнем моря. Она продлится месяц.
Директор форума Гернот Гремер пояснил, что выбранная местность с точки зрения геологии идентична Марсу.
Экипаж миссии
"Высадку" на армянский "Марс" совершат две женщины и четверо мужчин из Австрии, ФРГ, Израиля, Италии и Британии.
На случай непредвиденных обстоятельств подготовку прошли два запасных астронавта.
Первый армянский спутник на орбите
Армения отправила свой первый спутник в космос в прошлом году. В ночь с 25на 26 мая аппарат был выведен на орбиту кораблем Space-X, который стартовал с мыса Канаверал в США.