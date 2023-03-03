Армения станет Марсом в 2024 году

Опубликовано: 23:48, 3 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Тренировочная высадка на Марс пройдет на одном из горных плато в Армении в следующем году. Проект AMADEE-24 реализует Австрийский космический форум. В состав экипажа войдут шесть астронавтов: 2 женщины и 4 мужчины.

Армения выступит в роли планеты Марс в следующем году, пишет австрийский сайт новостей науки Futurezone.at.

Здесь будет проведен один из этапов испытаний техники, которая будет использована для высадки людей на Марс.

Проект называется AMADEE-24.

Где и когда пройдет симуляция высадки на Марс

Симуляцию - уже 14-ю по счету - организует Австрийский космический форум (OeWF) в марте будущего года, на скалистом плато высоко над уровнем моря. Она продлится месяц.

Директор форума Гернот Гремер пояснил, что выбранная местность с точки зрения геологии идентична Марсу.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Экипаж миссии

"Высадку" на армянский "Марс" совершат две женщины и четверо мужчин из Австрии, ФРГ, Израиля, Италии и Британии.

На случай непредвиденных обстоятельств подготовку прошли два запасных астронавта.

Первый армянский спутник на орбите

Армения отправила свой первый спутник в космос в прошлом году. В ночь с 25на 26 мая аппарат был выведен на орбиту кораблем Space-X, который стартовал с мыса Канаверал в США.