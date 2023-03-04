Почему китайцы отказываются от покупки жилья

Опубликовано: 8:00, 4 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Несмотря на меры по стимулированию спроса и окончание политики нулевого ковида, китайцы не спешат вкладывать сбережения недвижимость. Это сектор переживает самый сильный спад. Правительство обещает очередные меры поддержки.

Ранее "Вестник Кавказа" рассказывал, за сколько можно купить и снять жилье в Израиле.

Чтобы стабилизировать экономику, власти, скорее всего, окажут поддержку тем, кто впервые покупает жилье и тем, кто стремится улучшить жилищные условия

- говорит Сюй Юэджин, заместитель директора в China Index Holdings.

Большие города тоже, скорее всего, ослабят ограничения на покупки жилой недвижимости в наименее важных районах.

Bloomberg выявил пять показателей, определяющих состояние китайского рынка недвижимости и покупательского спроса.

Рынок вторичного жилья

По данным альтернативного поставщика данных Sandalwood Advisors, который отслеживает информацию через онлайн-платформу недвижимости, всё больше граждан Китая обращают внимание на вторичное жилье: рейтинги просмотров на самом высоком уровне с сентября 2021 года. В крупнейших городах, в том числе в Шэньчжэне и Шанхае в феврале 178 тыс. человек осмотрели объекты недвижимости. Это на 86% больше, чем в ноябре, когда страна всё еще была на локдауне. Интерес со стороны потенциальных покупателей также вырос в городах второго уровня, в основном в региональных центрах.

Поскольку мы наблюдаем восстановление просмотров вторичного жилья, мы ожидаем значительный рост продаж в ближайшие месяцы

- говорит Агнес Сюй, сооснователь и глава исследовательского отдела в Sandalwood Advisors.

Однако следует учесть, что не все просмотры жилья завершаются покупкой.

Хотя показатели выше, чем мы ожидали, пока нельзя говорить о восходящей тенденции на рынке недвижимости. В целом китайские покупатели жилья еще очень сильно сомневаются

- считает Реймонд Ченг, глава отдела исследований Китая и Гонконга в CGS-CIMB.

Новые дома

Согласно индексу агентства недвижимости Centaline Group, интерес к новым домам тоже вырос после празднования Китайского нового года. В третью неделю февраля на осмотр 100 новых объектов жилой недвижимости пришли в среднем 63 потенциальных покупателя. Это самое большое количество с середины 2021 года. Такой интерес на руку страдающим от безденежья застройщикам, особенно в сезоны быстрых продаж, который приходится на март-апрель. По данным China Real Estate Information Corp, застройщики отказываются от скидок и готовятся к увеличению предложения.

Продажи в основном зависят от способности жителей страны обеспечить свой доход после возвращения экономики в привычное русло. Бизнес-активность возрастет в ближайшие месяцы, но прогресс, скорее всего, будет постепенным,

- говорит Чживэй Чан, президент и главный экономист в Pinpoint Asset Management.

Больше сделок

В Шэньчжэне, где уровень доступности домов самый низкий в Китае, число продаж вторичного жилья начало расти с середины февраля. За два дня в городе было завершено 150 сделок: такого не было с прошлого октября, согласно официальным данным городского бюро недвижимости.

Продажи новых домов нестабильны

Продажи новых домов по стране всё еще не стабильны. Только треть из новых объектов жилья были проданы при первом показе. По данным компании Centaline Group, отслеживающей 29 городов, показатели продаж упали вдвое по сравнению с серединой января.

Опасения из-за кредитов

Объем кредитов по стране вырос всего на 1,2% в прошлом году, что гораздо ниже 11-процентного роста в конце 2021 года. Ипотека, составляющая 30% кредитов в крупнейших банках Китая, считается одним из самых выгодных активов.

Ослабление ожидания в отношении цен на недвижимость может привести к дальнейшему снижению доли кредитных средств домохозяйств

- считает экономист Мишель Лам, эксперт по Большому Китаю из Societe Generale SA.