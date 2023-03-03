Когда Китай откроет границы для туристов?

Китай может открыть границы для российских туристов уже в ближайшее время, считает посол РФ в КНР.
Игорь Моргулов напомнил, что туристы из Китая могут без всяких ограничений приезжать на отдых в Россию, и Москва очень ждет, что Пекин примет ответное решение.
"Китайские друзья говорят, что это произойдет в ближайшее время, и мы очень на это надеемся"
— Игорь Моргулов
По его словам, до пандемии коронавируса Китай ежегодно принимал порядка миллиона туристов-россиян.
Как попасть из России в Китай
Говоря о транспорте между странами, посол констатировал, что авиасообщение между РФ и КНР постепенно восстанавливается, так, российский "Аэрофлот" совершает по три рейса каждую неделю в три китайскиъ города - столицу Пекин, Гуанчжоу и Шанхай.
Что касается поездов, которые пока между странами не ходят, то Моргулов выразил надежду, что по железной дороге добраться в Китай можно будет также в ближайшее время.