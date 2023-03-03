Когда Китай откроет границы для туристов?

Опубликовано: 22:28, 3 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россияне смогут поехать на отдых в Китай уже в ближайшее время - по крайней мере, именно так утверждают в Пекине, заявил посол РФ Игорь Моргулов. Он напомнил, что Россия уже полностью открыта для китайских туристов, и Москва ждет аналогичного шага от Пекина.

Китай может открыть границы для российских туристов уже в ближайшее время, считает посол РФ в КНР.

Игорь Моргулов напомнил, что туристы из Китая могут без всяких ограничений приезжать на отдых в Россию, и Москва очень ждет, что Пекин примет ответное решение.

"Китайские друзья говорят, что это произойдет в ближайшее время, и мы очень на это надеемся"

— Игорь Моргулов

По его словам, до пандемии коронавируса Китай ежегодно принимал порядка миллиона туристов-россиян.

Как попасть из России в Китай

Говоря о транспорте между странами, посол констатировал, что авиасообщение между РФ и КНР постепенно восстанавливается, так, российский "Аэрофлот" совершает по три рейса каждую неделю в три китайскиъ города - столицу Пекин, Гуанчжоу и Шанхай.

Что касается поездов, которые пока между странами не ходят, то Моргулов выразил надежду, что по железной дороге добраться в Китай можно будет также в ближайшее время.