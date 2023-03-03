Джейхун Байрамов провел переговоры с Натали Гуле

Встреча главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и французского сенатора Натали Гуле прошла в Баку.
Министр дал высокую оценку той поддержке, которую французский политик оказывает справедливой позиции Азербайджана, и сделанный ей вклад в развитие сотрудничества Баку и Парижа.
Он также призвал не допускать возникновения каких-либо препон для развития отношений между странами, причем совместными усилиями.
О чем еще говорили Байрамов и Гуле
Представители Азербайджана и Франции рассмотрели нынешнее состояние отношений между странами.
В повестке встречи также были положение дел в регионе, ход армяно-азербайджанской нормализации, минная угроза на деоккупированных территориях и ведущееся Азербайджаном разминирование.
Кто такая Натали Гуле
Напомним, Натали Гуле - единственная из 296 членов Сената Франции, кто 15 ноября прошлого года проголосовал против антиазербайджанской резолюции.