Джейхун Байрамов провел переговоры с Натали Гуле

Опубликовано: 21:19, 3 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Джейхун Байрамов и французский сенатор Натали Гуле провели переговоры в Баку. Глава МИД Азербайджана высоко оценил поддержку политиком позиции Баку. Стороны обсудили двусторонние отношения и ситуацию в регионе.

Встреча главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и французского сенатора Натали Гуле прошла в Баку.

Министр дал высокую оценку той поддержке, которую французский политик оказывает справедливой позиции Азербайджана, и сделанный ей вклад в развитие сотрудничества Баку и Парижа.

Он также призвал не допускать возникновения каких-либо препон для развития отношений между странами, причем совместными усилиями.

О чем еще говорили Байрамов и Гуле

Представители Азербайджана и Франции рассмотрели нынешнее состояние отношений между странами.

В повестке встречи также были положение дел в регионе, ход армяно-азербайджанской нормализации, минная угроза на деоккупированных территориях и ведущееся Азербайджаном разминирование.

Кто такая Натали Гуле

Напомним, Натали Гуле - единственная из 296 членов Сената Франции, кто 15 ноября прошлого года проголосовал против антиазербайджанской резолюции.