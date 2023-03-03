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Джейхун Байрамов провел переговоры с Натали Гуле

Джейхун Байрамов провел переговоры с Натали Гуле
Джейхун Байрамов и французский сенатор Натали Гуле провели переговоры в Баку. Глава МИД Азербайджана высоко оценил поддержку политиком позиции Баку. Стороны обсудили двусторонние отношения и ситуацию в регионе.

Встреча главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и французского сенатора Натали Гуле прошла в Баку.

Министр дал высокую оценку той поддержке, которую французский политик оказывает справедливой позиции Азербайджана, и сделанный ей вклад в развитие сотрудничества Баку и Парижа.

Он также призвал не допускать возникновения каких-либо препон для развития отношений между странами, причем совместными усилиями.

О чем еще говорили Байрамов и Гуле

Представители Азербайджана и Франции рассмотрели нынешнее состояние отношений между странами.

В повестке встречи также были положение дел в регионе, ход армяно-азербайджанской нормализации, минная угроза на деоккупированных территориях и ведущееся Азербайджаном разминирование.

Кто такая Натали Гуле

Напомним, Натали Гуле - единственная из 296 членов Сената Франции, кто 15 ноября прошлого года проголосовал против антиазербайджанской резолюции.

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