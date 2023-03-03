Азербайджан разрешил экспорт продукции еще 10 российских компаний

Опубликовано: 17:37, 3 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджан будет покупать продукцию с еще 10 сельскохозяйственных предприятий России. Как сообщает Россельхознадзор, Баку согласился дать им право на экспорт после получения гарантий того, что товары соответствуют стандартам республики.

Еще 10 российских сельскохозяйственных предприятий теперь смогут продавать свою продукцию в Азербайджан, сообщает Россельхознадзор.

Ведомство предоставило азербайджанской стороне гарантии того, что условия на этих производствах соответствуют ее требованиям. В результате Агентство продовольственной безопасности Азербайджана разрешило экспорт их продукции.

В Азербайджан с этих предприятий будут поступать продукция животноводства, корма и добавки.

Сейчас экспортировать свою продукцию в Азербайджан могут более 1190 компаний из России, и Россельхознадзор будет работать над тем, чтобы их стало еще больше.