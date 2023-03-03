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Нацбанк Грузии намерен обзавестись системой мгновенных платежей

Нацбанк Грузии намерен обзавестись системой мгновенных платежей
Нацбанк Грузии намерен в ближайшие месяцы получить систему мгновенных платежей. Согласно условиям тендера, в нем смогут принять участие производители платежных систем, которые уже обладают опытом в данной области.

Национальный банк Грузии планирует в ближайшем будущем обзавестись системой мгновенных платежей. В Нацбанке уже объявили открытый тендер на покупку системы. Там отметили, что обязательным условием для участия в нем должен быть опыт в создании сложных платежных систем. Заявки необходимо отправлять до 10 апреля, а 14 марта пройдет встреча со всеми компаниями, которые намерены поучаствовать в тендере.

Система мгновенных платежей позволяет мгновенно осуществлять платежи. Они будут производиться Нацбанком в лари.

В прошлом месяце глава Нацбанка Грузии сообщил, что из-за неопределенности на мировых рынках регулятор продолжит проводить жесткую монетарную политику.

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