Опубликовано: 14:49, 3 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Нацбанк Грузии намерен в ближайшие месяцы получить систему мгновенных платежей. Согласно условиям тендера, в нем смогут принять участие производители платежных систем, которые уже обладают опытом в данной области.

Национальный банк Грузии планирует в ближайшем будущем обзавестись системой мгновенных платежей. В Нацбанке уже объявили открытый тендер на покупку системы. Там отметили, что обязательным условием для участия в нем должен быть опыт в создании сложных платежных систем. Заявки необходимо отправлять до 10 апреля, а 14 марта пройдет встреча со всеми компаниями, которые намерены поучаствовать в тендере.

Система мгновенных платежей позволяет мгновенно осуществлять платежи. Они будут производиться Нацбанком в лари.

В прошлом месяце глава Нацбанка Грузии сообщил, что из-за неопределенности на мировых рынках регулятор продолжит проводить жесткую монетарную политику.